Армянские вооруженные подразделения 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и с селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Физулинского района.