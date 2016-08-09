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    Армянские вооруженные подразделения 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на безымянных высотах Физулинского района

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и с селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Физулинского района.

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