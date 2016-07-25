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    Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня

    Были подвергнуты позиции ВС Азербайджан в Газахском, Товузском, Агдамском, Физулинском районах

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберяньского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Кямярли, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу, Агдам Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района.

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