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Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Позиции ВC Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций на некоторых безымянных высотах

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу, Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского и Горанбойского районов.

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