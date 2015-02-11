Наверх

​Армянские вооруженные формирования 47 раз нарушили режим прекращения огня

​Армянские вооруженные формирования 47 раз нарушили режим прекращения огня

Ответным огнем огневые точки противника подавлены

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 47 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района с территории села Паравакар Иджеванского района, село Гаравелилер Гедабекского района с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Баш Гервенд, Кенгерли, Юсифджанлы, Шыхлар, Гарагашлы, Новрузлу, Ширванлы Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы, Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!