Армянские войска нарушили режим прекращения огня 70 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 70 раз.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

ВС Армении с позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

