​Армянская сторона 50 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 50 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Давахирли, Ширванлы, Намирли, Кенгерли, Шихлар, Юсифджанлы, Сарыджалы, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.