Армянские СМИ обеспокоены сокрытием реального числа убитых военнослужащих

Министерство обороны Армении не делает официальных заявлений

Министерство обороны Армении не делает официальных заявлений о количестве военнослужащих, погибших в боях за последние 4 дня.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание отмечает, что после 4-дневного молчания министерство обороны Армении сообщило только об 11 погибших военнослужащих. Газета скептически отнеслась к указанному числу и обратилась в министерство с вопросом: "Не понесла ли армянская сторона каких-либо потерь за последние четыре дня. По какой причине не сообщали о погибших в течение четырех дней?".

Представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что число погибших не раскрывается, поскольку "существует проблема с опознанием".

По неофициальным данным, в боях, начавшихся после 27 сентября, армянская сторона понесла более 6 тысяч потерь убитыми. 30 октября официальные источники сообщили только о 1 119 убитых.