Вагиф Даргяхлы: Армянская военщина так же плохо создает фейки, как и воюет

"За эти дни министерство обороны Армении подготовило десятки фейков и дезинформаций"

"Реинкарнация" бывшего пресс-секретаря министерства обороны Армении, который уже на второй день боев на азербайджано-армянской границе практически задвинул на задворки действующего, как мы и предполагали, преследовала цель создания многочисленных фейков и дезинформации, в чем ему нет равных в Ереване".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"За эти дни министерство обороны Армении подготовило десятки фейков и дезинформаций, - отметил В. Даргяхлы, - "Мы оперативно опровергаем эту дезинформацию. В частности, как известно, министерство обороны Армении, дабы хоть как-то воодушевить армянскую общественность, запустило фейк о том, что в ходе боев Азербайджанская Армия потеряла 13 БПЛА. Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА. Однако вывести армянских мифотворцев на чистую воду не составило особого труда – было оперативно доказано, что на фото не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый аж в 2014 году в Афганистане".

По его словам, обращает на себя внимание и то, что разоблачением армянских фейков занялись даже зарубежные журналисты: "В частности, военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке указал на недостоверность видео министерство обороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. На самом деле на видео попал гражданский авиалайнер - двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет.

Хочу сказать еще раз – все БПЛА Азербайджанской Армии целы и невредимы. Министерство обороны Азербайджана оперативно предоставляет всю необходимую информацию о ситуации на границе, не скрывая потерь".