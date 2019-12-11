Армянская сторона нарушила режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гызылгаджылы, Джафарли Газахского района и в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.