Армянская сторона 98 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 98 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 104 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.