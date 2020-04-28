Армянская община Карабаха готова к мирному сосуществованию с азербайджанцами

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"Армянская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики заинтересована в совместном мирном сосуществовании азербайджанской и армянской общин в пределах международно признанных границ Азербайджанской Республики.

Как известно, среди тех, кто внимательно следит за деятельностью азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, большое количество наших граждан из армянской общины Нагорно-Карабахского региона. Несмотря на репрессивное поведение так называемого режима, незаконно управляемого Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, представители армянской общины связались с нами и, поддержав нашу деятельность, выразили готовность мирного сосуществования с азербайджанской общиной в рамках международно признанных границ Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

По его словам, ни для кого не секрет, что существуют факты унижения Арменией армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана (проведение "избирательного" шоу во время пандемии и т. д.). Эта ситуация продолжается и поныне.

Армения постоянно использует оккупацию азербайджанских территорий в качестве средства отвлечения внимания простых граждан от всех проблем, которые в ней существуют, и, вместо того чтобы решать проблемы в Армении, продолжает свою незаконную деятельность на наших землях, постоянно предпринимает провокационные шаги и делает заявления".