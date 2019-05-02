Армянская диаспора проведёт в Москве мероприятие ко дню оккупации Шуши

Армянская диаспора России прибегнула к очередной провокации против Азербайджана.

Как передаёт российское бюро Report, армянская диаспора планирует провести в Москве мероприятие в честь "годовщины освобождения Шуши от оккупации".

Информация о мероприятии была распространена в социальных сетях.

"Мы обратились в соответствующие государственные структуры в связи с подготовкой провокации армянской диаспорой против Азербайджана", - сообщил Report руководитель "Азербайджанской общины Москвы" Шамиль Тагиев.

По его словам, до сведения правоохранительных органов России было доведено, что подобное мероприятие может вызвать противостояние между активистами армянской и азербайджанской общин Москвы.