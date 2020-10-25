Армяне выпустили запрещенную ракету по селу Мешали Геранбойского района

Вооруженные силы Армении продолжают брать под прицел села Азербайджана, в которых проживает мирное население.

Вооруженные силы Армении продолжают брать под прицел села Азербайджана, в которых проживает мирное население.

Как сообщает западный центр Report, армяне выпустили ракету по селу Мешали Геранбойского района, где проживают мирные жители.

Выпущенная ракета с кассетной боеголовкой находится в списке запрещенного оружия.

В настоящее время специальная мобильная группа Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA) прибыла на место происшествия и обнаружила 4 бомбы 9N235, помещенные в 30-мм ракету 9M525 типа, сброшенную на село.