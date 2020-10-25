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Армяне выпустили запрещенную ракету по селу Мешали Геранбойского района

Армяне выпустили запрещенную ракету по селу Мешали Геранбойского района Вооруженные силы Армении продолжают брать под прицел села Азербайджана, в которых проживает мирное население.
Нагорно-карабахский конфликт
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25 октября 2020 г. 15:50
Армяне выпустили запрещенную ракету по селу Мешали Геранбойского района

Вооруженные силы Армении продолжают брать под прицел села Азербайджана, в которых проживает мирное население.

Как сообщает западный центр Report, армяне выпустили ракету по селу Мешали Геранбойского района, где проживают мирные жители.

Выпущенная ракета с кассетной боеголовкой находится в списке запрещенного оружия.

В настоящее время специальная мобильная группа Национального агентства по разминированию территории Азербайджана (ANAMA) прибыла на место происшествия и обнаружила 4 бомбы 9N235, помещенные в 30-мм ракету 9M525 типа, сброшенную на село.

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Версия на английском языке Armenians fire banned missile at Meshali village in Goranboy
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Goranboyun Meşəli kəndinə qadağan olunmuş raket atıb

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