Армяне выпустили ракету "Смерч" по селу Тертерского района

Вооруженные силы Армении выпустили ракету "Смерч" по селу Алескерли Тертерского района.

Как сообщает Report, об этом в своем Твиттере написал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Ракета скоро будет обезврежена специалистами из ANAMA. К счастью, ракета не взорвалась", - написал он.