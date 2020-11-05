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Армяне выпустили по Тертеру 16 снарядов

Армяне выпустили по Тертеру 16 снарядов 5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении продолжили артобстрел сел Сахлаабад и Газьян Тертерского района.
Нагорно-карабахский конфликт
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5 ноября 2020 г. 16:14
Армяне выпустили по Тертеру 16 снарядов
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5 ноября с 14:40 подразделения вооруженных сил Армении продолжили артобстрел сел Сахлаабад и Газьян Тертерского района.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

Начиная с утра враг выпустил по Тертерскому району 16 снарядов. Погибших и раненых нет.

С 27 сентября по 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении выпустили по территории района 15 767 снарядов, 21 ракету, в результате обстрелов 17 человек погибли, 54 ранены.

В результате повреждены 952 дома, полностью разрушены 137 домов, 32 пристройки, 2 социальных дома, 1 многоквартирный жилой дом, 3 производственных объекта, 11 торговых объектов, 2 административных здания, 2 объекта общепита.

Кроме того, нанесен ущерб 66 многоэтажным жилым зданиям, 67 вспомогательным строениям, 25 социальным объектам, 1 памятнику, 9 производственным объектам, 3 объектам водоснабжения, 1 объекту теплоснабжения, 28 торговым объектам, 5 служебным зонам, 17 административным зданиям, 10 могильным плитам.

Отметим, что территория Тертерского района подвергалась артобстрелу и в момент проведения съемок сотрудниками Report.

Фото: Эльчин Мурад

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