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Армяне выпустили по азербайджанским позициям 80 снарядов, противник нарушил режим прекращения огня 144 раза за сутки

Армяне выпустили по азербайджанским позициям 80 снарядов, противник нарушил режим прекращения огня 144 раза за сутки

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-мм минометы и гранатометы (всего 80 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 144 раза. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберянского района, Вазашен Иджеванского района, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым и Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

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