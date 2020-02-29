Армяне вновь нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.