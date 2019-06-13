Армяне выпустили ракеты по авиационным средствам Азербайджана - ВИДЕО

Утром 12 июня авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана провели плановые учебные полеты на Физулинском направлении фронта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В это время вооруженные силы Армении, применяя зенитно-ракетный комплекс "ОСА" предприняли попытку сбить наши авиационные средства. Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса, не поразив цели самоликвидировались в воздухе.

"Это стало возможным благодаря мастерству наших военных пилотов и современным приборам, установленным в авиационных средствах, а с другой стороны из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой", - отметили в пресс-службе минобороны.

Момент направления траектории и не поражения цели одной из ракет, выпущенных противником был запечатлён беспилотным летательным аппаратом, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов наших авиационных средств.