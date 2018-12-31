Армяне в течение суток нарушили режим прекращения огня 29 раз

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.