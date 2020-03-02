Армяне сбежали, бросив оружие – ФОТО

В последнее время участились случаи регулярного и грубого нарушения подразделениями ВС Армении режима прекращения огня по различным направлениям.

Как передает Report, согласно совместной информации пресс-центров Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры, 24 февраля 2020 года в районе 07:00 была предотвращена попытка диверсии ВС Армении. При предотвращении провокации со стороны диверсионной группы врага героически погиб пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

Близ боевой точки, где произошел инцидент, были обнаружены используемые врагом во время вооруженного нападения и брошенные при отступлении 100 патронных лент от пулемета марки "ПК", неразорвавшаяся ручная граната РГ-42, 66 единиц 7,62-миллиметровых гильз, сухпаек членов разведывательно-диверсионной группы (консервы, личные запасы воды, хлебные изделия).

По факту Военной прокуратурой АР возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12, 29,120.2.4, 29,120.2.7 и 29,120.2.12 УК, необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Отличившиеся при пресечении вооруженной провокации врага пограничники были награждены медалями, ценными подарками и почетными грамотами по приказу начальника ГПС. Героический погибший солдат Велиев Ибрагим Алемшах оглу был посмертно награжден медалью третьей степени "За отличия на военной службе".