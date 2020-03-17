Армяне продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.