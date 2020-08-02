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Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз.
Нагорно-карабахский конфликт
2 августа 2020 г. 09:38
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в в селах Неркин Кармирахбур, Айгепар и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам  и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 41 dəfə pozub

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