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Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт
1 августа 2020 г. 09:52
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

 

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Версия на английском языке Armenians continue to instigate situation on frontline: Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəs rejimini yenə pozub

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