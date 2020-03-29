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Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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