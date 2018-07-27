Армяне применили крупнокалиберные пулеметы

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Немирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.