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Армяне попытались помешать акции азербайджанцев в Сиднее

Армяне попытались помешать акции азербайджанцев в Сиднее 11:32
Нагорно-карабахский конфликт
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1 ноября 2020 г. 12:14
Армяне попытались помешать акции азербайджанцев в Сиднее

По инициативе Австралийско-Азербайджанской ассоциации и Южно-азербайджанского демократического объединения, проживающая в Сиднее азербайджанская община провела автопробег в знак протеста армянскому террору.

Как сообщили Report в Государственной службе по делам с диаспорой, автопробег с участием около 100 автомобилей взял старт с улицы "Road Station" поселка Оуберн, и завершился там же после проезда по центральным улицам.

Участники автопробега на автомобилях с азербайджанским триколором и лозунгами "Карабах – Азербайджан" привлекли внимание местной общественности к обстрелу Арменией мирного населения городов Гянджи и Барды, а также других населенных пунктов, расположенных далеко от зоны военных действий.

Наши соотечественники подчеркнули, что использование при совершении теракта в Барде вооруженными силами Армении кассетных снарядов против мирного населения не только противоречит международному праву, а также является преступлением против человечности. Несмотря на попытки лиц армянского происхождения помешать участникам акции, автопробег прошел без инцидентов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErməni əsilli şəxslər azərbaycanlıların Sidneydəki aksiyasına mane olmaq istəyiblər

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