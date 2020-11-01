Армяне попытались помешать акции азербайджанцев в Сиднее

11:32

По инициативе Австралийско-Азербайджанской ассоциации и Южно-азербайджанского демократического объединения, проживающая в Сиднее азербайджанская община провела автопробег в знак протеста армянскому террору.

Как сообщили Report в Государственной службе по делам с диаспорой, автопробег с участием около 100 автомобилей взял старт с улицы "Road Station" поселка Оуберн, и завершился там же после проезда по центральным улицам.

Участники автопробега на автомобилях с азербайджанским триколором и лозунгами "Карабах – Азербайджан" привлекли внимание местной общественности к обстрелу Арменией мирного населения городов Гянджи и Барды, а также других населенных пунктов, расположенных далеко от зоны военных действий.

Наши соотечественники подчеркнули, что использование при совершении теракта в Барде вооруженными силами Армении кассетных снарядов против мирного населения не только противоречит международному праву, а также является преступлением против человечности. Несмотря на попытки лиц армянского происхождения помешать участникам акции, автопробег прошел без инцидентов.