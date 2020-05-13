Армяне обстреляли жилые дома и гражданские автомобили в Газахе

На государственной границе Азербайджанской Республики с Арменией продолжаются провокации вражеской стороны.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службе.

Сообщается, что 13 мая с 12:00 село Аббасбейли Газахского района, наши погранично-боевые пункты около села, двигавшиеся в данном направлении по автодороге военные и гражданские транспортные средства подверглись интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении, расположенных близ села Беркабер Иджеванского района Армении, повреждены кровли нескольких жилых домов.

Провокация вражеской стороны была пресечена, обстрел с боевых пунктов ВС Армении подавлен ответным огнем.