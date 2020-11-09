Армяне обстреляли село Аскипара в Тертере

Ситуация на фронте остается напряженной.

Ситуация на фронте остается напряженной.

Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.

8 ноября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли село Аскипара Тертерского района.

Несколько снарядов попало в частный жилой дом жителя села Чингиза Рустамова. В результате были нанесены серьезные повреждения дому и подсобным постройкам. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Отметим, что в результате обстрелов армянами села Аскипара Тертерского района пострадали около 80 домов, полностью разрушены 20 домов.

Фото: Эльчин Мурад