Армяне обстреляли село Аскипара в Тертере

Ситуация на фронте остается напряженной.
Об этом сообщает командированный в зону боевых действий корреспондент Report.
8 ноября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли село Аскипара Тертерского района.
Несколько снарядов попало в частный жилой дом жителя села Чингиза Рустамова. В результате были нанесены серьезные повреждения дому и подсобным постройкам. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Отметим, что в результате обстрелов армянами села Аскипара Тертерского района пострадали около 80 домов, полностью разрушены 20 домов.
Фото: Эльчин Мурад