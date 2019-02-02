Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.