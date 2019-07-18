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Армяне обстреляли пограничный боевой пункт Азербайджана, один солдат ранен

Армяне обстреляли пограничный боевой пункт Азербайджана, один солдат р

Пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"18 июля 2019 года, около 00:20 часов ночи подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в селе Зоракан Ноемберянского района Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв из крупнокалиберного оружия позиции пограничного боевого пункта близ села II Шыхлы Газахского района Азербайджана. Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

Во время происшествия находившийся на боевой службе в пограничном боевом пункте пограничного отряда "Газах" погранвойск Государственной пограничной службы был ранен солдат Джейхун Байрамов. Солдату-пограничнику была оказана неотложная медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал на месте происшествия, встретился с личным составом пограничного боевого пункта и дал соответствующие поручения по усилению служебно-боевой деятельности".

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