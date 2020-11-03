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Армяне обстреляли Дашкесан, возник пожар в лесистой местности

Армяне обстреляли Дашкесан, возник пожар в лесистой местности Соответствующие силы государственной противопожарной службы МЧС были привлечены на территорию для тушения пожара
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 10:39
Армяне обстреляли Дашкесан, возник пожар в лесистой местности

В результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок Дашкесанского района Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении возник пожар в лесистой местности.

Как передает западный центр Report, пожар охватил территорию в более чем 5 гектаров.

Соответствующие силы государственной противопожарной службы МЧС были привлечены на территорию для тушения пожара.

Пожар в горной лесистой местности был потушен через несколько часов.

Напомним, что несколькими днями ранее противник также обстрелял Дашкесанский район, в результате чего в селе Зивлан произошел пожар в лесистой местности.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər Daşkəsəni atəşə tutub, meşəlik ərazidə yanğın olub

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