Армяне нарушили режим прекращения огня c использованием минометов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Айгепар Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Алибейли Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Джевахирли, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.