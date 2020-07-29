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ВС Армении нарушили перемирие 65 раз

ВС Армении нарушили перемирие 65 раз Сообщили в Министерстве обороны Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт
29 июля 2020 г. 10:30
ВС Армении нарушили перемирие 65 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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Версия на английском языке Tension on frontline: Armenians shell Azerbaijani positions 65 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 65 dəfə pozub

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