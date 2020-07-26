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Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 60 раз.
Нагорно-карабахский конфликт
26 июля 2020 г. 09:47
Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 60 раз.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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