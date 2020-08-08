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Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз

Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.
Нагорно-карабахский конфликт
8 августа 2020 г. 09:38
Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.

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Версия на английском языке Armenians shell Azerbaijani positions 35 times
Версия на азербайджанском языке Ermənistan atəşkəs rejimini 35 dəfə pozub

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