Армяне нарушили режим прекращения огня 31 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Карвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.