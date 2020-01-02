Армяне нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.