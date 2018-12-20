ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Сейидли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.