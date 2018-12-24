Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Мезем и Джафарли Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.