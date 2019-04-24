Армяне нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской fрмии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской fрмии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Джевахирли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.