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Армяне нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и в селe Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Ферехли, Джафарли Газахского района, и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.

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