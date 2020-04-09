Армяне нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.