Армяне нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.