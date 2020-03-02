Армяне нарушили режим прекращения огня 25 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селe Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селe Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.