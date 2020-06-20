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Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

​Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

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