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Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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