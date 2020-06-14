Армяне нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.