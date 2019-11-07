Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селe Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.