Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.
News DepartmentАвтор новости