​Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Тагыбейли, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.